Пензу сковало льдом. Дорожные службы вышли на борьбу с непогодой

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12 декабря 2018, 19:29Общество
Пензенская область снова оказалась во власти непогоды. Потепление 11 декабря вечером и мороз утром на следующий день стали причиной сильной гололедицы.
12 декабря пользователи социальных сетей делились фотографиями с мест ДТП. Так, в группе «СОВА ПЕНЗА АВТО» опубликовали фото ДТП на улицах Ставского, Ленина, Пролетарской, Саранской и Литвинова. Большинство аварий произошло с 7.00 до 11.00 часов утра, когда дорожные службы еще только приступили к работе. Улично-дорожную сеть города обслуживает «Пензадормост». На борьбу с гололедицей вышли 50 дворников, а также 45 единиц техники. Бригады работали и продолжают работать в каждом районе Пензы.
«В первую очередь, силы были направлены на борьбу гололедицы в центры и окраины города. В больше части районов не очень широкие тротуары, не везде пройдет механизированная техника, поэтому некоторые места обрабатываются вручную», - рассказал заместитель директора МУП «Пензадормост» Сергей Трохин.
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