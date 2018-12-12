Пензу сковало льдом. Дорожные службы вышли на борьбу с непогодой

Пензенская область снова оказалась во власти непогоды. Потепление 11 декабря вечером и мороз утром на следующий день стали причиной сильной гололедицы.

12 декабря пользователи социальных сетей делились фотографиями с мест ДТП. Так, в группе «СОВА ПЕНЗА АВТО» опубликовали фото ДТП на улицах Ставского, Ленина, Пролетарской, Саранской и Литвинова. Большинство аварий произошло с 7.00 до 11.00 часов утра, когда дорожные службы еще только приступили к работе. Улично-дорожную сеть города обслуживает «Пензадормост». На борьбу с гололедицей вышли 50 дворников, а также 45 единиц техники. Бригады работали и продолжают работать в каждом районе Пензы.

«В первую очередь, силы были направлены на борьбу гололедицы в центры и окраины города. В больше части районов не очень широкие тротуары, не везде пройдет механизированная техника, поэтому некоторые места обрабатываются вручную», - рассказал заместитель директора МУП «Пензадормост» Сергей Трохин.