В Пензе на благоустройство городских парков и скверов выделят 20 млн руб

Бывшему мэру Пензы Виктору Кувайцеву, наконец, вручили значок депутата Пензенской городской Думы. Внеочередная сессия стала для него первой в новом политическом статусе. Через две недели депутатам предстоит утвердить нового главу администрации, а пока они обсуждали вопросы, связанные с изменениями в бюджете Пензы. Так, было решено выделить городскому управлению ЖКХ дополнительно 33 миллиона рублей.

Чтобы участвовать в прошедших выборах, Виктору Кувайцеву пришлось отказаться от должности мэра. Он получил значок и удостоверение депутата из рук нового председателя Гордумы. 21 октября там определят нового мэра. Сейчас комиссия продолжает прием заявок, он закончится 16 октября. Одна из интриг - собирается ли бывший глава администрации снова побороться за прежний пост?

«Не планировал этого делать, я только получил новый статус, думаю, это неправильно - каждый день менять свое мнение», - сказал он.

Пока же, признается экс-мэр, он будет заниматься текущими делами в Пензенской городской Думе на должности депутата.

Главный вопрос, рассмотренный на повестке дня на внеочередной сессии, - изменения в бюджете города. Средства перераспределят таким образом, что порядка 40 миллионов рублей уйдет на уплату исполнительных листов по отдельным ведомствам. Управлению ЖКХ выделят 33 миллиона рублей, 20 из них пойдут на контракт с «Зеленым хозяйством Пензы».

«Это уборка парков, скверов и тротуаров. В настоящий момент по муниципалитету заключен договор с «Зеленое хозяйство Пензы», которое очищает улицы города не только от листвы, но и от снега ,занимается кронированием деревьев, вывозом всех обрезанных частей», - рассказала начальник финансового управления Пензы Ольга Завьялкина.

В первую очередь, здесь, как поясняют специалисты, идет речь об уборке тротуаров от снега. В ближайшее время депутаты на комиссиях рассмотрят вопросы местного самоуправления, социальной сферы и безопасности.