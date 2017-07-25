В Пензе на благоустройство дворовых территорий выделено 102 млн рублей

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25 июля 2017, 19:21Общество
В Пензе продолжается реализация программы «Формирование комфортной городской среды». На благоустройство внутриквартальных территорий в этом году выделено 102 миллиона рублей. Во дворах запланирован ремонт дорог, парковок и тротуаров, установка лавочек, урн, детских и спортивных площадок.
Во дворе дома №5 по улице Антонова рабочие прокладывают новую пешеходную дорожку. Тротуар пересечет двор по диагонали. Об этом просили местные жители. Кроме обустройства новой дорожки, во дворе предусмотрен ремонт уже существующих пешеходных зон и парковок для автомобилей.
«Убираем старые бордюры, еще советских времен, будем вместо них устанавливать новые, делать входные группы в подъезды, пешеходные дорожки», - рассказал представитель подрядной организации Тигран Цатурян.
На объекте трудятся семь человек. Жители к ремонтным работам относятся с пониманием, а все изменения во дворе считают позитивными.
«Лично меня и мою супругу очень радует это, почаще бы такие мероприятия проводили», - сказал житель дома №17 по ул. Антонова.
«Я люблю свой район и двор, наш председатель старается. Детскую площадку обустраивают, заборчики сделали, дворник у нас замечательно работает», - отметила жительница дома №17 по ул. Антонова.
На благоустройство двора на улице Антонова, 5 выделено 3 миллиона 700 тысяч рублей. Эта внутриквартальная территория - одна из 35 в Пензе, которые в 2017 году приведут в порядок по программе «Формирование современной городской среды». Из бюджетов всех уровней на ремонт во дворах выделено 102 миллиона рублей.
«На 31-й дворовой территории будет положено асфальтовое покрытие, установлены лавочки и урны, произведен ремонт тротуаров, парковочных зон, дополнительно будут установлены детские спортивные комплексы. Это те четыре двора, где жители произвели массовое софинансирование в размере 5%», - сообщил заместитель начальника управления ЖКХ Пензы Михаил Глушков.
Во дворе на улице Антонова,5 работы планируют закончить к 15 августа. В целом, в Пензе благоустройство внутриквартальных территорий должно быть завершено в сентябре.
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