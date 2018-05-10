В Пензе на «Битву на Суре-7» приедет чемпион UFC

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10 мая 2018, 19:37Спорт
В Пензе 12 мая в «Дизель-Арене» состоится «Битва на Суре-7» (12+). Организаторы приготовили для жителей города немало сюрпризов. Почетными гостями турнира станут прославленные российские бойцы MMA - Хабиб Нурмагомедов и Александр Емельяненко.
На седьмой турнир по смешанным единоборствам приедут прославленные российские бойцы MMA - чемпион UFC в легком весе, непобежденный Хабиб Нурмагомедов и один из лучших тяжеловесов мира - Александр Емельяненко. Они станут почетными гостями турнира, в рамках которого пройдет десять боев.
«Пять пензенских бойцов против пятерых самарских, сильнейших в Поволжье. Одна рейтинговая схватка и четыре битвы за пояс чемпиона. Призовой фонд - пять тысяч долларов», - рассказал президент федерации смешанных единоборств Пензенской области Юрий Разоренев.
На турнире впервые в смешанных единоборствах дебютирует один из лучших представителей тайского бокса России, пензенец Артем Манышев. Он сразится с камерунцем Александром Бенуа. Их бой станет главным событием вечера.
«По стилю соперник удобный для меня, классический боксер, так что бой будет стойкий. В ударной технике я смогу конкурировать с любым спортсменом, поэтому не считаю, что у меня будут проблемы с ним, поскольку тайский бокс подходит больше для ММА, чем классический», - отметил он.
За несколько часов до начала «Битвы на Суре» на набережной в Засечном состоится встреча с Хабибом Нурмагомедовым и Александром Емельяненко. Участие в ней могут принять все желающие.
«Встреча состоится в 11 часов на фонтанной площади. Ожидается много людей, они смогу в открытой форме задаваться вопросы Хабибу и, возможно, будет фотосессия», - рассказал ведущий турнира «Битва на Суре-7» Алексей Нетесанов.
Мероприятие пройдет 12 мая в «Дизель-Арене». Начало - в 14.00.
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