В Пензе на Бал медалистов пригласили почти 600 выпускников

В Пензе 19 июня в 14.00 на Юбилейной площади состоится праздник «Медалист-2019» (0+).

На мероприятие пригласили 597 выпускников, которых наградили медалью «За особые успехи в учении».

В пресс-службе регионального минобразования сообщили, что губернатор Иван Белозерцев вручит на празднике 13 лучшим медалистам и их родителям благодарственные письма.

На балу выпускники станцуют вальс и выпустят в небо шары желаний. Завершится праздник в 15.00 в ККЗ «Пенза», где для участников мероприятия выступит известных эстрадный певец. Кто будет петь – пока неизвестно.

«Это подарок всем, кто своим трудом завоевал право быть медалистом, от губернатора области», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».