В Пензе на Бал медалистов пригласили почти 600 выпускников

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19 июня 2019, 17:37Общество
В Пензе 19 июня в 14.00 на Юбилейной площади состоится праздник «Медалист-2019» (0+).
На мероприятие пригласили 597 выпускников, которых наградили медалью «За особые успехи в учении».
В пресс-службе регионального минобразования сообщили, что губернатор Иван Белозерцев вручит на празднике 13 лучшим медалистам и их родителям благодарственные письма.
На балу выпускники станцуют вальс и выпустят в небо шары желаний. Завершится праздник в 15.00 в ККЗ «Пенза», где для участников мероприятия выступит известных эстрадный певец. Кто будет петь – пока неизвестно.
«Это подарок всем, кто своим трудом завоевал право быть медалистом, от губернатора области», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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