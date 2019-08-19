В Пензе на августовском педфоруме отметят учителей, воспитавших стобалльников

«В этом году число стобалльников рекордное у нас. Мы переживаем, что они уезжают в топовые вузы России. Но, с другой стороны, понимаем, что делаем это для России, для нашей экономики. Нужно приглашать учителей, которые воспитали таких детей. Их необходимо отблагодарить», - сказал глава региона.

Областной педагогический форум традиционно проходит перед началом учебного года. На нем обсуждаются вопросы совершенствования образовательного процесса. В этом году его официальное название – «Национальный проект «Образование»: от развития личности к процветанию региона» (18+). Мероприятие будет длиться три дня – 19-21 августа.

Как сообщили в пресс-службе регионального минобра, в первый день на форуме представят лучшие педагогические практики. Во второй день будут работать семь экспертных и деловых площадок. Закрытие запланировано в киноконцертном зале «Пенза». Для участников и гостей будет представлена выставка, посвященная результатам реализации нацпроекта «Образование» в Пензенской области. Итоги форума подведут на пленарном заседании, пишет ИА «Пенза-Пресс».