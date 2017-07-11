В Пензе на Ахунском кладбище нельзя хоронить умерших

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11 июля 2017, 13:35Общество
Новые захоронения на Ахунском кладбище запретили по требованию прокуратуры Ленинского района города Пензы.
Сотрудники региональной прокуратуры проверили законность выдачи горадминистрацией разрешений на захоронение на Ахунском кладбище, границы которого не установлены, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Ранее суд назначал провести межевание и постановку на учет этого земельного участка. Однако, несмотря на отсутствие официальных границ, администрация города продолжала выдавать разрешения на захоронения. В ходе проверки выявили три таких случая.
«По нарушениям прокурор внес представление. По результатам его рассмотрения на Ахунском кладбище запретили новое захоронение всех категорий лиц, за исключением случаев повторного захоронения в одну и ту же могилу тел родственников», - сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
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