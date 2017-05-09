09 мая 2017, 16:37Общество В Пензе на 9 Мая прошли митинг и военный парад Официальное празднование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне началось с традиционного митинга и парада. Тысячи пензенцев собрались у Монумента боевей и трудовой славы.

День Победы Пенза встретила широко и с размахом. Торжественный митинг у Монумента боевой и трудовой славы открыли 72 юных скрипача.



На площади перед монументом собрались тысячи пензенцев, чтобы почтить живых и уже ушедших участников Великой Отечественной войны. Слова благодарности героям звучали особенно.



«Дорогие ветераны! Вы показали нам пример истинного мужества, подлинного благородства и великого патриотизма, и мы стремимся быть достойны этого. Будем беречь Россию и родной Пензенский край, приумножать их героическую историю, ставить превыше всего служение Отечеству. Так было всегда, уверен, что так будет и в будущем», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.



Память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне с годами не становится тусклее, ее ветераны передают следующим поколениям, тем, кто сейчас живет и работает.



«Желаю наследникам победителей умножать и преумножать боевые традиции Красной армии, Советской армии. Желаю, чтобы вы не пережили то, что пережили ваши прадеды и деды. Счастья вам, благополучия. Честь имею!» - обратился к пензенцам ветеран Великой Отечественной войны, председатель городского Совета ветеранов Владимир Керханаджев.

По окончании митинга начался праздничный парад. Мимо Монумента боевой и трудовой славы пензенцев торжественным маршем прошли колонны офицеров и курсантов Пензенского артиллерийского инженерного института, а также военнослужащие иностранных государств.

Память погибших героев войны почтили минутой молчания и оружейным салютом. Участники митинга возложили цветы к вечному огню у Монумента боевой и трудовой славы пензенцев.

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