В Пензе на 6 участках ведутся работы по замене водопроводных задвижек

Жители почти 400 пензенских домов остались без водоснабжения. Это связано с тем, что в нескольких районах города ведутся плановые работы по ремонту или замене арматуры на ключевых объектах водопровода. Они находятся в эксплуатации уже несколько десятков лет и требуют замены.

Несмотря на предупреждения коммунальных служб, плановые работы и отключение воды в разных районах города для жителей Пензы стали неожиданностью. Далеко не все успели набрать воды. Однако на период отключения горожане не совсем остались без воды: во все районы, оказавшиеся в зоне отключения, организована ее доставка. Для этого нужно было подать заявку в «Горводоканал». В числе первых, кто подали заявку - детские сады и больницы. Так же поступили и жильцы дома по улице Чаадаева, 111. Воду набирали не только в бутылки. В ход шли и тазы, и ведра, и бидоны.

Ремонтные работы ведутся на шести участках, расположенных на улицах Терновского, Семейной, Сухумской, Чаадаева и Измайлова. В большинстве случаев рабочие проводят замену или демонтаж водопроводных задвижек. Они прослужили уже 25-30 лет и находятся в предаварийном состоянии. Если задвижку вовремя не заменить, то может произойти прорыв, и водоснабжение целого района будет приостановлено уже не на сутки, а на неделю. Несмотря на то, что необходимо провести большой объем работы, жителей города поспешили успокоить, что вода уже скоро появится в их домах.

«Производится плановая замена аварийной задвижки, отработавшей свой срок службы. Работы будут окончены к концу 15 августа. На данный момент все идет по плану. Объект будет готов к пуску в 00.00», - прокомментировал мастер железнодорожного участка ООО «Горводоканал» Виталий Михайлов.

После проверки исправности всех систем водоснабжение будет восстановлено. Согласно плану, произойти это должно не позднее пяти часов вечера 16 августа.