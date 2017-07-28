30 июля 2017, 12:07Общество В Пензе на 3 недели изменится схема движения троллейбуса №7 C 31 июля в Пензе на три недели изменится схема движения троллейбуса № 7. Изменения в маршруте общественного транспорта произошли из-за ремонта на путепроводе, соединяющем проспект Строителей и улицу 8 Марта.

В период с 31 июля по 10 августа троллейбусы будут с улицы Суворова поворачивать на Карпинского, потом выезжать на проспект Победы, Пестеля, Рахманинова, Стасова, проспект Строителей и далее проследуют по маршруту.

С 10 по 20 августа движение троллейбусов будет направлено с проспекта Строителей по улицам: Стасова - Рахманинова - Тернопольская - проспект Победы - Карпинского - Суворова и далее по маршруту.

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