В Пензе на 3,1% подорожали услуги стоматологов

Пензастат сообщил о динамике цен на непродовольственные товары и услуги. Анализировались цены января по отношению к декабрю.

Снизилась стоимость услуг зарубежного туризма - на 1,6%, проезд на железнодорожном транспорте – на 1,5%.

При этом подорожали ритуальные услуги – на 7,6%, санаторно-оздоровительные – 7,2%, оформление доверенности – 6%, первичный осмотр пациента у стоматолога – 3,1%.

Из непроводовольственных товаров подешевели газовое топливо – на 2,4%, моноблоки – на 2,3%, лампы энергосберегающие – на 1,8%.

Ранее Пензастат также сообщил о динамике цен на продукты и росте стоимости ряда препаратов, пишет ИА «Пенза-Пресс».