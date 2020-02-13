В Пензе на 3,1% подорожали услуги стоматологов

13 февраля 2020, 09:32Общество
Пензастат сообщил о динамике цен на непродовольственные товары и услуги. Анализировались цены января по отношению к декабрю.
Снизилась стоимость услуг зарубежного туризма - на 1,6%, проезд на железнодорожном транспорте – на 1,5%.
При этом подорожали ритуальные услуги – на 7,6%, санаторно-оздоровительные – 7,2%, оформление доверенности – 6%, первичный осмотр пациента у стоматолога – 3,1%.
Из непроводовольственных товаров подешевели газовое топливо – на 2,4%, моноблоки – на 2,3%, лампы энергосберегающие – на 1,8%.
Ранее Пензастат также сообщил о динамике цен на продукты и росте стоимости ряда препаратов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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