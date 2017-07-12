В Пензе на 23% снизилось число преступлений

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12 июля 2017, 14:34Общество
В управлении МВД России по городу Пензе подвели итоги деятельности за первое полугодие 2017 года.
Начальник УМВД России по городу Пензе, полковник полиции Алексей Зотов сообщил, что количество зарегистрированных преступлений снизилось на 23%, по сравнению с тем же периодом 2016 года.
Так, на 55% сократилось число преступлений, совершенных подростками.
В сфере незаконного оборота наркотиков полицейские расследовали 147 уголовных дел, выявили 189 лиц, причастных к совершению преступлений в этой сфере, изъяли более 16 кг запрещенных веществ, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Количество ДТП также сократилось - на 2,7%.
«В конце заседания отличившиеся сотрудники полиции и представители общественности получили благодарственные письма», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.
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