В Пензе на 18% увеличились нарушения при выдаче больничных

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19 апреля 2018, 17:08Общество
Специалисты Пензенского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации в первом квартале 2018 года проверили 28 медорганизаций на соблюдение порядка выдачи, продления и оформления листков нетрудоспособности.
В общей сложности специалисты проверили 26802 листка нетрудоспособности, это 30% от общего количества.
Отмечается, что количество нарушений увеличилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если в первом квартале 2017 года было 107, то в 2018 году - 132, сообщили в пресс-службе регионального отделения Фонда социального страхования РФ.
Чаще встречались следующие нарушения:
- записи в медицинских картах не обосновывают необходимость освобождения от работы;
- единоличное продление врачом листка нетрудоспособности на срок, превышающих 15 календарных дней, без решения врачебной комиссии;
- выдача листка нетрудоспособности за прошедший период без решения врачебной комиссии.
К медицинским организациям, допустившим нарушения, предъявлено 11 претензий по 57 листкам нетрудоспособности на сумму более 75 тысяч рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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