14 июля 2017, 11:34Общество В Пензе на 16 улицах ремонтируют дороги 14 июля на пензенских улицах работают 35 ремонтных бригад.

По данным пресс-службы городской администрации, новый бордюрный камень устанавливают на улицах Коммунистическая, Литвинова, Красная, Пушкина, Карла Маркса, Краснова, Пушанина, Лозицкой, Кирпичная, Ударная, а также проспекте Победы. Демонтируют бордюры на улице Свердлова.

Производят устройство технической полосы на улицах Рахманинова, Заводская, Калинина.

Кроме того, на улице Терешковой рабочие производят ямочный ремонт и асфальтирование, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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