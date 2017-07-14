В Пензе на 16 улицах ремонтируют дороги

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14 июля 2017, 11:34Общество
14 июля на пензенских улицах работают 35 ремонтных бригад.
По данным пресс-службы городской администрации, новый бордюрный камень устанавливают на улицах Коммунистическая, Литвинова, Красная, Пушкина, Карла Маркса, Краснова, Пушанина, Лозицкой, Кирпичная, Ударная, а также проспекте Победы. Демонтируют бордюры на улице Свердлова.
Производят устройство технической полосы на улицах Рахманинова, Заводская, Калинина.
Кроме того, на улице Терешковой рабочие производят ямочный ремонт и асфальтирование, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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