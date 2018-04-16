В Пензе мужчину лишили гражданства из-за скрытой судимости

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16 апреля 2018, 17:59Криминал
В Пензенской области выявили факт оформления гражданства РФ мужчине, который сообщил ложные сведения о себе при подаче документов.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 38-летний гражданин Украины, которого преследуют за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, в 2016 году подал заявление на получение гражданства РФ. Отвечая на вопрос о наличии судимостей, он скрыл факт своих проблем с законом.
Решением УМВД России он был принят в гражданство Российской Федерации.
«Прокурор Октябрьского района подал в суд заявление об установлении факта сообщения этим мужчиной заведомо ложных сведений и прекращении гражданства», - добавили в ведомстве.
Суд требования удовлетворил. Решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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