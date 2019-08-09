В Пензе мужчину избили до смерти и выбросили в окно

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09 августа 2019, 15:06Криминал
На улице Крупской в Пензе мужчину 1960 года рождения избили подлокотником от дивана, а когда он перестал подавать признаки жизни, избавились от трупа. По факту насильственной смерти возбуждено дело по статье «Убийство».
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, вечером 3 августа трое знакомых распивали спиртное в общежитии на улице Крупской. 36-летний мужчина вспомнил, что ранее один из гостей вместе со своим приятелем его избили. Собутыльники поссорились, и молодой человек начал бить товарища за старые обиды: сначала рукой, а затем - деревянным подлокотником от дивана. Третий приятель пытался остановить разгорячившегося пензенца, но тот ответил несколькими ударами по голове.
Осознав, что потерпевший не подает признаков жизни, злоумышленник завернул тело погибшего в одеяло и сбросил в окно с высоты третьего этажа.
Пензенца задержали и заключили под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее в пресс-службе управления сообщали о другом жестоком убийстве: кузнечанина признали виновным в расправе над знакомым, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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