В Пензе мужчине за дачные кражи грозит 5 лет тюрьмы

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06 июля 2017, 19:11Криминал
В Пензе пенсионерка лишилась iPhone 6. Смартфон у женщины украли, когда она была на даче. Оставив аппарат в незакрытом домике, она отправилась собирать ягоды. Вернувшись, пенсионерка обнаружила, что телефон пропал.
«Смотрю, возле соседской дачи лежит мой пакет, из него все вытащено, и в косметичке телефона не оказалось», - рассказала потерпевшая.
«За совершение данного преступления был задержан уроженец города Пензы 1982 года рождения, который неоднократно судим за аналогичные преступления. Когда он проходил мимо дач, то увидел открытый домик и решил в него проникнуть. Увидел сотовый телефон, похитил его для того, чтобы впоследствии продать и на вырученные деньги приобрести себе спиртное», - сообщила следователь отдела №3 следственного управления УМВД России по городу Пензе Екатерина Чернова.
В ходе осмотра места происшествия телефон нашли, злоумышленник просто его выбросил.
Полицейским также удалось установить, что молодой человек совершил еще одну кражу в садоводческом товариществе. Он похитил кошелек, в котором находилось полторы тысячи рублей.
По факту краж возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
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