В Пензе мужчине грозит срок за неудавшуюся кражу

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04 мая 2018, 19:54Криминал
В Пензе решения суда дожидается мужчина, который позарился на чужое имущество. Причем заслуга в его поимке, в основном, лежит на самой потерпевшей.
Женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что у нее с рабочего места пропал кошелек с 1300 рублями. Это произошло, когда она отлучилась всего лишь на несколько минут. Именно в это время мимо проходил мужчина и увидел оставленную без присмотра вещь. Достав кошелек, он направился к лестнице, где столкнулся лицом к лицу с потерпевшей.
«Я побежал по лестнице вниз, хотел убежать, но меня остановили. Вину признаю, в содеянном раскаиваюсь», - сказал задержанный.
«В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж», санкция статья предполагает лишение свободы на четыре года», - прокомментировала дознаватель ОП №2 УМВД России по Пензе Оксана Лясова.
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