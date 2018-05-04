В Пензе мужчине грозит срок за неудавшуюся кражу

В Пензе решения суда дожидается мужчина, который позарился на чужое имущество. Причем заслуга в его поимке, в основном, лежит на самой потерпевшей.

Женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что у нее с рабочего места пропал кошелек с 1300 рублями. Это произошло, когда она отлучилась всего лишь на несколько минут. Именно в это время мимо проходил мужчина и увидел оставленную без присмотра вещь. Достав кошелек, он направился к лестнице, где столкнулся лицом к лицу с потерпевшей.

«Я побежал по лестнице вниз, хотел убежать, но меня остановили. Вину признаю, в содеянном раскаиваюсь», - сказал задержанный.

«В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж», санкция статья предполагает лишение свободы на четыре года», - прокомментировала дознаватель ОП №2 УМВД России по Пензе Оксана Лясова.