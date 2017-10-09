10 октября 2017, 10:36Происшествия В Пензе мужчина заплатит 30 тысяч рублей за гибель работника на производстве В Пензе мастера ООО «Литейно-Механический завод «МашСталь» осудили за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

«30 июня 37-летний мастер ООО «Литейно-Механический завод «МашСталь», являясь руководителем погрузочно-разгрузочных работ на производственной площадке электромостового крана, не следил за технологическим процессом, и чтобы на площадке не находились посторонние лица. Он отсутствовал на месте более 20 минут, так как направился в плавильный цех по рабочим вопросам», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Пензенской области.

В это время в опасной рабочей зоне находился мужчина, не связанный с погрузочно-разгрузочными работами. Ввиду неисправности механизма главного подъема электромостового крана обрушилась подвеска, в результате чего он получил травму головы, таза и конечностей, повлекшей острую кровопотерю. Мужчина скончался на месте.

В ходе расследования обвиняемый полностью признал вину. Он в полном объеме возместил потерпевшей моральный и материальный ущерб.

Суд прекратил уголовное дело и назначил мастеру штраф - 30 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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