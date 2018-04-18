В Пензе мужчина выбежал на дорогу перед автомобилями. ВИДЕО

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18 апреля 2018, 15:04Общество
Пользователь предупреждает пензенских автолюбителей о непредсказуемости пешеходов. Он разместил в Сети видеозапись, на которой мужчина перебегает дорогу в неположенном месте.
Запись появилась в группе «Автохам. Пенза» социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как пешеход перебегает дорогу прямо перед движущимися машинами. «Зебры» на данном участке нет.
«Бесстрашный «Бэтмен» бросился под колеса. Будьте осторожны!» - написал пензенец. Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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