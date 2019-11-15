В Пензе мужчина упал в котлован на строительной площадке

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15 ноября 2019, 15:37Происшествия
Житель Пензы не смог самостоятельно выбраться из полутораметровой ямы на стройке.
Инцидент произошел вечером 14 ноября на строительной площадке на проезде Чкалова. Пензенец упал и оказался зажат между фундаментными блоками и краем котлована возводимого дома. Самостоятельно подняться с глубины около полутора метров мужчина не смог, к тому же в момент падения он получил травму головы.
На спасение пензенца отправились специалисты главного управления пожарно-спасательного центра, получившие сообщение об диспетчера службы обработки экстренных вызовов «112». Прибыв на место, они спустились к пострадавшему на альпинистском снаряжении, освободили его и подняли на поверхность. Мужчину был передан врачам скорой помощи, сообщили в центре.
Это не первое за последнее время ЧП на объекте строительства. В минувшие выходные в траншею, вырытую у Бригадирского моста, угодил автомобиль «Лада Калина» с женщиной за рулем, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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