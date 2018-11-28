В Пензе мужчина пытался проникнуть в закрытую церковь

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28 ноября 2018, 12:04Криминал
Пензенские росгвардейцы задержали мужчину, который захотел попасть в храм во имя Владимирской иконы Божией матери.
Инцидент случился вечером 27 ноября, когда храм был уже закрыт. Охранник заметил, как неизвестный подошел к зданию и попытался туда проникнуть. При осмотре оказалось, что злоумышленник повредил окно подсобного помещения.
Сторож нажал тревожную кнопку и позвонил в правоохранительные органы. На место прибыли сотрудники Росгвардии, они увидели на территории храма 50-летнего мужчину и задержали его.
Для чего мужчине понадобилось проникать в закрытую церковь, предстоит разобраться полицейским, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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