В Пензе мужчина представился директором и «снял кассу»

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28 июня 2017, 16:32Криминал
В Пензе полицейские проверяют обстоятельства совершения мошеннических действий.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД России, администратору отеля позвонил мужчина и представился его директором. Он сказал, что от него приедет человек, которому из сейфа нужно выдать 57 тысяч рублей.
Через полчаса подъехал неизвестный мужчина, которому администратор передала деньги.
Приметы подозреваемого: мужчина славянской внешности, на вид - 35 лет, рост 170 см, крепкого телосложения, темные короткие волосы, имел щетину. Был одет в белую майку с темным изображением и серые брюки.
По факту мошенничества проводят проверку, по ее результатам примут процессуальное решение.
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