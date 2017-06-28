28 июня 2017, 16:32Криминал В Пензе мужчина представился директором и «снял кассу» В Пензе полицейские проверяют обстоятельства совершения мошеннических действий.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД России, администратору отеля позвонил мужчина и представился его директором. Он сказал, что от него приедет человек, которому из сейфа нужно выдать 57 тысяч рублей.

Через полчаса подъехал неизвестный мужчина, которому администратор передала деньги.

Приметы подозреваемого: мужчина славянской внешности, на вид - 35 лет, рост 170 см, крепкого телосложения, темные короткие волосы, имел щетину. Был одет в белую майку с темным изображением и серые брюки.

По факту мошенничества проводят проверку, по ее результатам примут процессуальное решение.

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