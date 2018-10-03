03 октября 2018, 17:02Происшествия

В Пензе мужчина не мог выбраться из подвала

В Пензе 3 октября на улице Достоевского мужчина провалился в подвал.

Как сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, сигнал на пульт дежурного поступил в 4.45 из «скорой». Медики не могли самостоятельного вытащить мужчину из подвала.

В результате спасатели с помощью спецоборудования помогли горожанину выбраться и передали его врачам для осмотра, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2018/10/3/14330334

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