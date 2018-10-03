В Пензе мужчина не мог выбраться из подвала

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03 октября 2018, 17:02Происшествия
В Пензе 3 октября на улице Достоевского мужчина провалился в подвал.
Как сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, сигнал на пульт дежурного поступил в 4.45 из «скорой». Медики не могли самостоятельного вытащить мужчину из подвала.
В результате спасатели с помощью спецоборудования помогли горожанину выбраться и передали его врачам для осмотра, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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