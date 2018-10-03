В Пензе мужчина не мог выбраться из подвала

В Пензе 3 октября на улице Достоевского мужчина провалился в подвал.

Как сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, сигнал на пульт дежурного поступил в 4.45 из «скорой». Медики не могли самостоятельного вытащить мужчину из подвала.

В результате спасатели с помощью спецоборудования помогли горожанину выбраться и передали его врачам для осмотра, пишет ИА «Пенза-Пресс».