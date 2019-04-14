В Пензе мужчина набросился на мусорный контейнер. ВИДЕО

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15 апреля 2019, 14:06Общество
Пензенец снял на камеру странное поведение мужчины. Видео попало в Сеть.
Очевидец опубликовал ролик в сообществе соцсети Instagram.
«Ну как с такими бороться?» - написал он под видео.
Судя по кадрам, мужчина подошел к помойке, бросил туда мусорный пакет, который громко ударился о контейнер, содержимое разлетелось во все стороны, после этого дебошир повторил свои действия с другим пакетом. Часть мусора попала в машину автора записи.
Такое поведение создает мусор вокруг площадки, который может разлететься по всей округе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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