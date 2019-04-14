В Пензе мужчина набросился на мусорный контейнер. ВИДЕО

Очевидец опубликовал ролик в сообществе соцсети Instagram.

«Ну как с такими бороться?» - написал он под видео.

Судя по кадрам, мужчина подошел к помойке, бросил туда мусорный пакет, который громко ударился о контейнер, содержимое разлетелось во все стороны, после этого дебошир повторил свои действия с другим пакетом. Часть мусора попала в машину автора записи.

Такое поведение создает мусор вокруг площадки, который может разлететься по всей округе, пишет ИА «Пенза-Пресс».