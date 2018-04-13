В Пензе мужчина избил до смерти гостя и выкинул тело на улицу

В Пензе на улице Коммунистической прохожие обнаружили тело мужчины. Прибывшие на место полицейские стали разбираться, что произошло. Уже через несколько часов они установили не только личность покойного, но и причастность к его смерти другого мужчины, проживающего в этом же секторе.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что причина смерти - тупая травма грудной клетки, перелом ребер и повреждение внутренних органов. При поквартирном обходе в одной из квартир полицейские увидели следы замытой на полу крови. Позже нашлась и одежда с красными пятнами. Сначала хозяин жилища отпирался и говорил, что погибший приходил к нему, уже имея на себе признаки побоев, но под давлением улик признался в убийстве.

Полученные травмы были таковы, что через несколько минут мужчина упал со стула. Увидев, что он не подает признаки жизни, хозяин вытащил его на улицу и положил на лавочку перед подъездом. Какие были между ними отношения, следователи выяснили позже. Оказалось, что в этой трагической истории замешана женщина, 38-летняя сожительница собственника квартиры.

«После того, как ее задержали за административное правонарушение, в отделе полиции она познакомилась с потерпевшим, женщина сообщила ему свой телефон и пригласила в гости для совместного распития спиртного. Мужчина принял приглашение, когда он пришел по адресу между ним и хозяином квартиры произошел конфликт, после которого злоумышленник избил потерпевшего», - прокомментировала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

«Осознав, что мужчина не подает признаков жизни, он решил избавиться от тела. С этой целью он вытащил его на улицу и, оставив его у подъезда, ушел с подругой в квартиру. Увидев на одежде следы крови, он застирал вещи и лег спать», - пояснила помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по связям со СМИ Татьяна Махницкая.

Его будут судить по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». По этой статье мужчина был судим ранее.