В Пензе мужчина хотел согреться и спалил дом

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24 апреля 2018, 19:52Происшествия
В Пензе бездомный, который ночевал в ветхом расселенном доме, по собственной невнимательности лишился и этого жилья. Теперь на ближайшее время крышу над головой ему обеспечит государство.
«Со слов гражданина без определенного места жительства, он, увидев расселенный дом, зашел в одну из квартир, собрал вещи, которые были разбросаны на полу, в кучу и поджег, чтобы согреться. Затем, будучи невнимательным, забыл потушить костер, что и привело к пожару. Сейчас он отбывает наказание», - прокомментировал начальник отдела участковых уполномоченных ОП №1 УМВД России по Пензе Денис Грачев.
На допросах мужчина признался, что накануне пожара употреблял спиртное. На жизнь он зарабатывает сбором стеклотары и металла. Без жилья остался совсем недавно, когда жена стала жить с другим мужчиной. Во второй половине сгоревшего дома проживает пожилая женщина. Она не пострадала.
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