Житель Пензенской области обчищал массажные салоны

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31 мая 2017, 19:43Криминал
Пензенские полицейские задержали подозреваемого в серии разбойных нападений. Злоумышленник под видом клиента проникал в массажные салоны, расположенные в разных районах города.
Мужчина угрожал сотрудницам оздоровительных кабинетов отверткой и требовал выручку.
«Я выпивал у них и решил ограбить. Вытащил отвертку из кармана, приставил к горлу и сказал, чтобы она мне выдала наличные деньги, которые там имеются», - рассказал подозреваемый.
«Полицейские вскоре выяснили личность злоумышленника, им оказался 35-летний житель Бековского района, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Он был задержан в Пензе и впоследствии признался в содеянном. Установлена его причастность к трем эпизодам преступной деятельности», - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.
Обвиняемый находится под стражей. По фактам разбойных нападений возбуждены уголовные дела. Злоумышленнику может грозить лишение свободы на срок до десяти лет.
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