В Пензе мужчина до смерти избил свою молодую возлюбленную

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03 мая 2017, 14:59Криминал
В Пензе 47-летнего мужчину осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина во время ссоры со своей 29-летней сожительницей избил девушку. От полученных травм она скончалась. Ее тело обнаружила невестка, которая проживала в той же квартире, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Суд назначил пензенцу наказание в виде восьми лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осужденного обязали возместить матери погибшей девушки 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
Приговор в законную силу не вступил.
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