30 июня 2017, 19:41Общество В Пензе мусульмане планируют открыть культурно-просветительский центр В правительстве Пензенской области состоялось заседание совета при губернаторе по взаимодействию с мусульманскими религиозными и общественными организациями. Главными темами обсуждения стали противодействие экстремизму и профилактика негативных проявлений в молодежной среде.

Подготовка к Всероссийскому сельскому Сабантую стала поводом для обсуждения мер противодействия экстремизму на заседании консультативного совета при губернаторе Пензенской области. 22 июля в селе Средняя Елюзань соберутся гости со всей страны. Важно, чтобы это мероприятие прошло на высоком уровне. Иван Белозерцев призвал мусульманские религиозные и общественные организации к активной профилактике экстремизма среди молодежи.

«Все заинтересованы, чтобы на Пензенской земле были порядок, мир, согласие, взаимопонимание, чтобы ребята и девушки не попадали в эту сферу», - сказал губернатор.

Одна из основных причин радикализма - это непросвещенность молодежи. Такое мнение выразили муфтии духовного управления мусульман. Именно потеря жизненных ориентиров, чувство ненужности многонациональному обществу приводят к возникновению мыслей о вступлении в экстремистскую организацию.

«Я считаю, что работа в сфере образования и просвещения молодежи, приобщение к культурным традициям и самобытности мусульманской религии являются приоритетным в работе нашего духовного управления», - отметил муфтий Регионального духовного управления мусульман Пензенской области Ислям-хазрат Дашкин.



На заседание консультативного совета мусульмане пришли с готовым решением проблемы. В Пензе они планируют открыть культурно-просветительский центр имени Хабиб Джамал Тенишевой, которая внесла весомый вклад в сохранение мусульманских традиций на территории области. В здании на Урицкого, 6 сейчас идут ремонтные работы.

Кроме того, представители управления мусульманской духовной общественности попросили губернатора в содействии открытию среднего мусульманского духовного учебного заведения в городе Кузнецке. Его выпускники смогли бы восполнить недостающие кадры исламского духовенства.



«В управлении данный момент имеются высокоэрудированные специалисты, которые закончили российские исламские университеты Уфы и Казани», - сообщил председатель Регионального духовного управления мусульман Пензенской области Абубякяр-хазрат Юнкин.

Губернатор поддержал идею открытия в регионе среднего мусульманского духовного учебного заведения. Важно, чтобы молодежь не уезжала за пределы области, а оставалась учиться и работать у себя на родине. Вопрос открытия медресе решено проработать на уровне министерства образования. Вероятнее всего, оно станет филиалом высшего учебного заведения, которое работает в другом регионе.

Общество

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