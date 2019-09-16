В Пензе МУП не доплатил по контракту более 250 тысяч руб

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16 сентября 2019, 17:06Общество
В Пензе прокуратура Ленинского района при проверке в сфере закупок обнаружила неисполнения муниципального контракта одного из предприятий.
Установлено, что 11 июля 2018 года МУП «Спецбюро» и ООО «Поликом» заключили контракт на поставку горюче-смазочных материалов. Сумма закупки - 587 тысяч рублей, товар должны были поставить до 31 января. По условиям, заказчик должен был произвести оплату в течение 15 дней с момента приемки. Однако МУП не оплатило почти 255 тысяч рублей.
«Для взыскания просроченной кредиторской задолженности ООО «Поликом» вынуждено было обратиться в арбитражный суд», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В свою очередь, прокурор внес представление директору предприятия. Также руководителя оштрафовали на 30 тысяч рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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