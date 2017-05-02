В Пензе мотоциклисты пройдут проверку инспекторов ГИБДД

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02 мая 2017, 17:34Общество
3 мая на территории Пензы и Пензенской области УГИБДД проведет профилактику нарушений правил дорожного движения водителями мототранспортных средств.
Как сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Пензенской области, цель мероприятия — предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспортных средств, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными на дороге. При движении на двухколесном транспорте нужно использовать средства защиты — мотошлемы и другую защитную экипировку.
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