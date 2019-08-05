В Пензе мошенники обманули сотрудницу салона оптики на 50 тыс руб

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
05 августа 2019, 19:23Криминал
Выполнила просьбу лженачальника и перевела мошенникам 50 тысяч рублей. Пензенские полицейские расследуют очередное уголовное дело о телефонном мошенничестве. На уловку злоумышленников попалась сотрудница салона оптики.
27-летняя пензячка рассказала полицейским, что 3 августа на стационарный телефон в торговой точке позвонил неизвестный и представился ее непосредственным начальником. Голос и манера общения были похожи на ее настоящего руководителя. Мужчина попросил сотрудницу прислать на его номер всю выручку магазина, якобы для оплаты услуги рекламного агентства. Женщина сделала все, что просил мошенник.
О том, что она стала жертвой обмана продавец поняла, когда ей позвонил настоящий руководитель и пояснил, что подобных поручений не давал. Оказалось, в этот день злоумышленник таким же образом обманул еще двух сотрудниц того же салона оптики в других районах города. Общий ущерб составил 57 тысяч рублей.
«Полиция предупреждает, чтобы избежать подобных ситуаций, перепроверяйте любую информацию, которая поступила к вам по телефону или по другим каналам связи. Даже если вас называют по имени и отчеству, представляются вашими руководителями или деловыми партнерами. Ни в коем случае не перечисляйте деньги на предлагаемые номера телефонов, электронные кошельки и банковские счета. Так действуют мошенники», - сказал начальник отдела уголовного розыска отдела полиции №5 УМВД России по Пензе Андрей Миронов.
05 августа 2019, 19:51Квартиры в десяти пензенских многоэтажках затопило во время капремонта
05 августа 2019, 19:41Непогода. В Пензе неделю будут лить дожди
05 августа 2019, 19:38В Пензе впервые прошла акция «Ночь в зоопарке»
05 августа 2019, 19:3620 пензенцев отработали на практике правила лесного поиска
05 августа 2019, 19:31Директорам пензенских школ пригрозили увольнением за поборы с родителей
05 августа 2019, 19:28В Пензе иномарка сбила женщину на пешеходном переходе
05 августа 2019, 19:23В Пензе мошенники обманули сотрудницу салона оптики на 50 тыс руб
05 августа 2019, 19:19В Кузнецке ожидают поступления современных автобусов