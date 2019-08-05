В Пензе мошенники обманули сотрудницу салона оптики на 50 тыс руб

27-летняя пензячка рассказала полицейским, что 3 августа на стационарный телефон в торговой точке позвонил неизвестный и представился ее непосредственным начальником. Голос и манера общения были похожи на ее настоящего руководителя. Мужчина попросил сотрудницу прислать на его номер всю выручку магазина, якобы для оплаты услуги рекламного агентства. Женщина сделала все, что просил мошенник.

О том, что она стала жертвой обмана продавец поняла, когда ей позвонил настоящий руководитель и пояснил, что подобных поручений не давал. Оказалось, в этот день злоумышленник таким же образом обманул еще двух сотрудниц того же салона оптики в других районах города. Общий ущерб составил 57 тысяч рублей.

«Полиция предупреждает, чтобы избежать подобных ситуаций, перепроверяйте любую информацию, которая поступила к вам по телефону или по другим каналам связи. Даже если вас называют по имени и отчеству, представляются вашими руководителями или деловыми партнерами. Ни в коем случае не перечисляйте деньги на предлагаемые номера телефонов, электронные кошельки и банковские счета. Так действуют мошенники», - сказал начальник отдела уголовного розыска отдела полиции №5 УМВД России по Пензе Андрей Миронов.