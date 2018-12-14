В Пензе монтируют необычные новогодние декорации. Фото

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14 декабря 2018, 14:03Общество
Подписчик группы «Это Пенза, Карл!» социальной сети «ВКонтакте» разместил фотографию инсталляции, которую монтируют в центре города.
Необычная конструкция появилась у Дома молодежи на улице Кирова.
«Ожидается, что большой новогодний шар будет полый, внутрь него можно будет зайти. Снаружи шар украсят гирляндой», - сообщил пензенец.
Как еще украсили Пензу к Новому году, можно посмотреть здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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