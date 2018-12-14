14 декабря 2018, 14:03Общество

В Пензе монтируют необычные новогодние декорации. Фото

Подписчик группы «Это Пенза, Карл!» социальной сети «ВКонтакте» разместил фотографию инсталляции, которую монтируют в центре города.

Необычная конструкция появилась у Дома молодежи на улице Кирова.

«Ожидается, что большой новогодний шар будет полый, внутрь него можно будет зайти. Снаружи шар украсят гирляндой», - сообщил пензенец.

Как еще украсили Пензу к Новому году, можно посмотреть здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 125
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penzakarl

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ