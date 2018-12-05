В Пензе молодых медиков посвятят в профессию

В Пензе в декабре состоится традиционное мероприятие «Посвящение в профессию» молодых специалистов-медиков, которые пришли работать в отрасль в текущем году (0+).

С 1 января по 1 ноября в медорганизации области трудоустроились 223 врача, из них 24 человека приехали из других субъектов Российской Федерации и стран, 28 человек пришли в государственный сектор из частных клиник, 171 трудоустроились впервые, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Так, дефицит врачей сократился с 837 до 512. Наиболее вытребованные для пензенского здравоохранения - педиатры, терапевты, оториноларингологи-сурдологи, оториноларингологи, фтизиатры, психиатры, психиатры-наркологи. Отмечается, что дефицита средних медицинских работников нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».