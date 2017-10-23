23 октября 2017, 15:57Общество Пензенских студентов научат зарабатывать на своих проектах Сделать изобретение и разбогатеть. В Пензе начала свою работу «Всероссийская проектная сессия 2017». В ней принимают участие молодые ученые от 18 до 25 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Тольятти и Краснодара. За несколько дней их должны научить зарабатывать на своих проектах.

Более 30 представителей научных сообществ - студенты, магистранты и аспиранты из разных регионов России стали участниками ежегодной Всероссийской проектной сессии, организованной Пензенским государственным университетом. В заочном этапе форума приняли участие более 200 человек, лучшие - приехали в город. За несколько дней молодым ученым предстоит превратить свои научные разработки в бизнес-проекты.

«На протяжении трех дней ребята будут обучаться основам предпринимательства, презентации проектов, себя, личностных характеристик, основам интеллектуальной собственности и вопросами правильной подачи и преподнесения заявок в фонды, потому что для каждого фонда есть своя специфика», - пояснил заместитель директора научно-исследовательского института фундаментальных и прикладных исследований ПГУ Александр Тычков.

Проекты касаются сферы информационных и биомедицинских технологий, комплексной безопасности, общественных и гуманитарных наук. Некоторые студенты непосредственно занимаются продвижением и коммерциализацией интеллектуальной собственности молодых ученых. Как говорится, мало придумать гениальную идею, ее еще надо грамотно продать.

«Мы провели предварительную оценку, и есть несколько проектов, которыми наши площадка уже намерена заниматься. Один - это робот его называют «Рома», он направлен на помощь в обучении детей, представляет образовательную программу, развивающие функции для детей с ограниченным потенциалом», - рассказала студентка Казанского федерального университета Алена Чиркова.

По завершении обучения у молодых ученых повысятся шансы на выигрыш грантов и получения финансовой поддержки на развитие своих проектов.

Общество

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