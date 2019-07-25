В Пензе молодые инвалиды оценили «Доступную среду» в МФЦ

В МФЦ на улице Шмидта в Пензе организовали экскурсию для людей с ограниченными возможностями здоровья. Все они проходят реабилитацию в областном социально-реабилитационном центре для детей и молодых инвалидов. Экскурсию провели в рамках реализации программы «Доступная среда в Пензенской области», которая работает с 2012 года.

У входа в многофункциональный центр гостей встречал его руководитель. Надежда Козенко рассказала молодым инвалидам, для чего создано учреждение, каковы его преимущества и о том, что МФЦ доступен для любого человека, будь он в кресле-коляске или нет.

Затем гости из областного социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов отправились в зону консультирования, а затем - в зал ожидания. Там им рассказали, как получить талон электронной очереди и воспользоваться услугами МФЦ. Для большинства стало открытием то, что на прием можно записаться дистанционно. Главное - иметь доступ в интернет.

«Ребята - инвалиды, у них иногда нет возможности выехать из дома. И электронная запись на какую-то услугу - это очень удобная форма работы, поэтому она более востребована для них», - рассказала заведующая отделением областного социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов Любовь Бродягина.

Гостям пояснили, что запись в МФЦ происходит на сайте «Мои документы», рассказали о том, как работает интернет-портал многофункционального центра. Особое внимание специалисты учреждения обратили на онлайн-консультирование и перечень государственных и муниципальных услуг.

На сайте МФЦ есть версия для слабовидящих. К слову, в 2018 году по программе «Доступная среда в Пензенской области» таким же образом были адаптированы интернет-порталы органов власти, а на сайтах регионального правительства, администраций районов и городов можно не только увеличить шрифт и сделать его контрастным, но и прослушать текст. После доступных объяснений специалистов многофункционального центра некоторые ребята решились зарегистрироваться на сайте «Госуслуги».

«Я здесь впервые. Не всегда есть возможность сюда приехать, а нам показали, как можно воспользоваться услугами МФЦ из дома. Зарегистрируюсь, буду пользоваться», - рассказала участница экскурсии Валерия Родионова.

Региональная программа «Доступная среда» предусматривает не только адаптацию объектов социальной инфраструктуры. Ее важной частью является помощь инвалидам при предоставлении госуслуг, формировании навыков взаимодействия с социумом и получении разного рода информации.

«В рамках программы на пензенском телевидении проходит субтитрирование, оказывается поддержка диспетчерской службы «Всероссийского общества глухих», где инвалид может получить сурдоуслугу бесплатно, заказать социальное такси, лекарственные препараты, бронировать билеты и гостиницы», - рассказала главный специалист-эксперт управления министерства труда, защиты и демографии Пензенской области Наталья Хавкунова.

В 2019 году на реализацию региональной программы «Доступная среда» выделено свыше 16 миллионов рублей, основная часть которых - это средства регионального и федерального бюджетов. Главная задача программы - сделать жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья комфортной и удобной.