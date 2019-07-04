В Пензе молодую пару подозревают в распространении наркотиков

Романтическая лодка разбилась об Уголовный кодекс. Пензенские полицейские задержали молодую пару, юношу 26 лет и 25-летнюю девушку, которые вместе распространяли наркотики. Сейчас они дают показания. В их квартире полицейские провели обыски.

«Всего в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было изъято порядка 150 грамм наркотического средства - это по месту проведения санкционированного обыска. По месту их проживания, в Городище, также сотрудниками было обнаружено и изъято порядка десяти закладок, которое они не успели сбыть», - прокомментировал начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Стяжков.

Схема работы молодой пары была стандартной: в Москве или Пензенской области влюбленные оптом забирали наркотики, уезжали в Городище, чтобы расфасовать вещества на мелкие партии, а затем везли их в областной центр.

По данным полиции, такой деятельностью они занимались на протяжении полутора месяцев. Причем молодой человек приехал в Пензенский регион на заработки из Анапы. По постановлению суда он арестован. Его спутница находится под домашним арестом.