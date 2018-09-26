В Пензе молодой человек украл из магазина духи

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26 сентября 2018, 18:17Криминал
Пензенские полицейские разыскивают подозреваемого в краже из магазина. Поиски начали после того, как в органы с заявлением обратился директор торговой организации.
Как он пояснил, в результате очередной инвентаризации образовалась недостача. Как выяснилось, с прилавка пропали духи стоимостью в 2500 рублей. Полицейские посмотрели видеозаписи с камер наблюдения за последний месяц, и увидели, как молодой человек кладет в сумку цветную коробку. В настоящее время поиски злоумышленника продолжаются. Возбуждено уголовное дело.
«Особые приметы: мужчина среднего роста, на вид - 25-30 лет, на правой руке - татуировка. Полиция города обращается к гражданам, если вы располагаете какой-либо информации о местонахождении данного человека, просьба позвонить по телефонам: 599-702 либо 02», - прокомментировал начальник отдела уголовного розыска ОП №5 УМВД России по Пензе Владимир Блясов.
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