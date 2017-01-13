13 января 2017, 19:17Общество В Пензе молодежные активисты благоустроили памятник героям 27 января в России отметят День воинской славы. 73 года назад советские войска освободили город-герой Ленинград от фашистской блокады, которая длилась почти 900 дней. В преддверии памятной даты молодежные активисты решили благоустроить мемориал на Западной поляне, у которого по традиции ежегодно встречаются блокадники.

Он совсем не поэт, признается Владимир Алексеев, но слагать стихи о пережитых днях в блокадной северной столице - не сложно. Великую Отечественную войну он встретил десятилетним мальчишкой под Ленинградом. Утро 22 июня 1941-ого помнит, как сейчас.



«Выбежал на крыльцо и увидел ужасную картину: все небо в дыму, гремит везде. Где бабушка жила, аэродром там располагался. Гляжу, бежит один, а эти летают и стреляют, они ложатся, потом опять встают, которые живут, бегут к своим самолетам», - рассказал житель блокадного Ленинграда Владимир Алексеев.

Семья Алексеевых надеялась на защиту Ленинграда, в итоге попали, по словам ветерана, в «каменный мешок». 8 сентября фашисты блокировали город. В холодной и голодной петле жители оказались, когда немцы разбомбили продовольственные Бадаевские склады. Ежедневные скудные пайки - это кружка горячей воды, пара ложек соевых бобов, чайная ложка жиров и 125 граммов хлеба.

Владимир Алексеев в осажденном городе пережил самую страшную - первую зиму. Тем, кто испытал на себе все военные ужасы, вспоминать о прошлом всегда тяжело. Блокада ассоциируется с истощением, голодом и смертью. Но, несмотря на это, блокадники стараются не пропускать ежегодную встречу - 27 января.



Каждый год готовят монумент к предстоящей памятной дате и расчищают площадку от снега молодежные активисты.



«Зима, снег засыпает. Этот памятник не тот, что на проспекте Победы, здесь нет ни венков постоянно, ни вечного огня. Поэтому вот будет праздник, мы его подготовим», - сказал руководитель городского отделения молодежной общественной организации Антон Толов.

В Пензе блокадников осталось не так много - около 50 человек. Кто сможет, обязательно придет на митинг в День воинской славы России. Обещает быть и Владимир Алексеев.

Общество

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