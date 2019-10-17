В Пензе молодежь устроила опасные танцы на авто. ВИДЕО

В одном из пензенских пабликов соцсети Instagram появилось видео со странным поведением водителей и пассажиров нескольких автомобилей.

Автор поста сообщил, что запись сделана на дороге в микрорайоне Терновка. На кадрах видно, как группа машин с включенными аварийками едет по двум полосам. Одна из них с логотипом «Яндекс.Такси» в какой-то момент начинает вилять из стороны в сторону. При этом в нескольких авто пассажиры высунулись в окна, некоторые сидят на двери.

Пользователи отметили, что такое поведение на дороге опасно и может спровоцировать ДТП. Официальной информации по данному инциденту нет.

Если данное видео попадет к сотрудникам ГИБДД, то они решат в правомерности действий молодых людей. Напомним, что только лишь за провоз пассажира вне салона водителю грозит штраф.

Ранее мы писали, что в тот же вечер на улице Кирова неизвестные устроили массовую стоянку автомобилей в зоне действия запрещающего знака. Пензенские инспекторы просят очевидцев откликнуться, пишет ИА «Пенза-Пресс».