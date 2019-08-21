В Пензе могут появиться улица Баталина и сквер Воинской доблести

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21 августа 2019, 12:03Общество
В Пензе на заседании постоянной комиссии Гордумы предложили присвоить названия скверам и улице.
С этим вопросом выступил главный архитектор города Сергей Петров. Он предложил присвоить месту на улице Максима Горького, где расположены музей военной техники под открытым небом, мемориал «Афганские ворота», памятник воинам-пензенцам, погибшим на Северном Кавказе, наименование «Сквер Воинской доблести».
«Также предложено присвоить скверу, расположенному в районе улицы 8 Марта, наименование «Сквер Героев-чернобыльцев». А одной из улиц на ГПЗ-24 – имени Александра Баталина», - сообщили в пресс-службе горадминистрации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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