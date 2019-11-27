В Пензе могут изменить условия льготной транспортной карты

Неиспользованные в течение месяца поездки на городском общественном транспорте по льготной карте планируют переносить на следующий месяц без доплаты. Поручение проработать этот вопрос дал губернатор Иван Белозерцев во время личного приема населения.

Наталья Петличева - мама пятерых детей. Прийти на личный прием к губернатору ее подтолкнули накопившиеся проблемы. Главная из них - улучшение жилищных условий. Семья растет и в небольшом доме становится тесно.

«Общая площадь - 59 квадратных метров. Без дела не сидим, работаем, но тяжело», - рассказала она.

Многодетная мама подала документы в районную администрацию, чтобы получить субсидию на улучшение жилищных условий в размере 500 тысяч рублей. Выплата была введена по поручению Ивана Белозерцева для семей, в которых воспитываются пять и более детей. Глава региона призвал ответственных лиц помочь семье Петличевых оперативно заполнить документы, без бюрократической волокиты.

Другие жительницы областного центра обратилась к губернатору с проблемой, которая касается многих горожан. Дело в том, что неиспользованные поездки на общественном транспорте по льготной карте сгорают в конце каждого месяца. Глава региона поручил мэру Андрею Лузгину проанализировать ситуацию.

«Занимайтесь с населением, опрашивайте, кому выдали эти проездные, какое количество поездок у них, определите средний расчет и мне доложите», - поручил Иван Белозерцев.

Также во время личного приема жители улицы Ново-Казанской пожаловались губернатору на то, что во многих дворах уже несколько лет отсутствует уличное освещение. Иван Белозерцев потребовал разобраться в ситуации в кратчайшие сроки.