27 ноября 2019, 13:36Общество

В Пензе могут изменить условия льготной транспортной карты

Жители Пензы просят скорректировать меры поддержки граждан в части предоставления права на льготный проезд в общественном транспорте.

К губернатору Иван Белозерцеву во время личного приема обратились женщины, пользующиеся «Льготной транспортной картой жителя города Пензы». Их не устраивает одно из условий ее действия – невозможность перенести неиспользованные поездки на следующий месяц без доплаты. Глава региона согласился, что это правило следует изменить, сообщили в пресс-центре областного правительства.

«Проездные не должны «сгорать». Просчитайте экономические затраты, занимайтесь с населением, изыскивайте возможности для решения этой проблемы», - обратился Иван Белозерцев к главе администрации Пензы Андрею Лузгину, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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