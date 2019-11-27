В Пензе могут изменить условия льготной транспортной карты

Жители Пензы просят скорректировать меры поддержки граждан в части предоставления права на льготный проезд в общественном транспорте.

К губернатору Иван Белозерцеву во время личного приема обратились женщины, пользующиеся «Льготной транспортной картой жителя города Пензы». Их не устраивает одно из условий ее действия – невозможность перенести неиспользованные поездки на следующий месяц без доплаты. Глава региона согласился, что это правило следует изменить, сообщили в пресс-центре областного правительства.

«Проездные не должны «сгорать». Просчитайте экономические затраты, занимайтесь с населением, изыскивайте возможности для решения этой проблемы», - обратился Иван Белозерцев к главе администрации Пензы Андрею Лузгину, пишет ИА «Пенза-Пресс».