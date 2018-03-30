В Пензе верхнюю часть Московской планируют преобразовать

Виктор Кувайцев подвел итоги работы городской администрации за 2017 год. На сессии Пензенской городской Думы градоначальник также рассказал о планах по благоустройству областного центра на 2018 год. Один из самых острых вопросов - приведение в порядок территории возле Спасского кафедрального собора.

Депутаты городской Думы выслушали доклад об итогах работы городской администрации. В 2018-м более двух тысяч семей получили новые квартиры по программе переселения из аварийного жилья. В Пензе построили 12 жилых домов на 995 квартир общей площадью более 40 тысяч квадратных метров. По программе «Формирования современной городской среды» благоустроили 35 дворов, «Безопасные и качественные дороги» отремонтировали почти 70 километров покрытия на 64 улицах. На работы потратили более одного миллиарда рублей. Благодаря этому привели в нормативное состояние 45% дорог Пензы. Это один из лучших результатов по стране.

«Как итог реализации проекта, в 2017 году Пензенская агломерация, во главе со столицей субъекта на федеральном уровне заняла второе место. Работа в рамках приоритетного проекта продолжится и в 2018-м», - рассказал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

Депутат городской Думы Анатолий Овчаренко обратился мэру с просьбой очистить улицу Московскую от автомобилей. Дорога, которая ведет к Спасскому собору, заполняется машинами с самого утра, несмотря на то, что рядом находится платная парковка.

«Конечно, было бы здорово освободить эту улицу от транспорта, привести в порядок. Это главная и основная дорога к храму», - сказал депутат Пензенской городской Думы Анатолий Овчаренко.

Спасский собор и прилегающую к нему территорию планируют благоустроить согласно единой концепции. В ней предусмотрены прогулочные зоны, места отдыха и парковочные места. Скорее всего, они появятся на прилегающих к собору улицах. Верхняя часть Московской будет преобразована. По словам Виктора Кувайцева: она должна сочетаться и с территорией вокруг собора, и с нижней частью главной пешеходной зоны Пензы.