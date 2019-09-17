В Пензе могут дать отопление уже в 20 числах сентября

На аппаратном совещании в администрации Пензы 17 сентября подняли вопрос о начале отопительного сезона в городе.

Вице-мэр Юрий Ильин сообщил, что к концу недели температура воздуха в Пензе по ночам может опускаться до нуля градусов, а днем быть не выше плюс десяти.

«Если прогноз погоды кардинально не изменится, у нас есть предпосылки к тому, чтобы отопительный сезон стартовал на следующей неделе», – сказал он.

Он отметил, что, прежде всего, тепло должно поступить в объекты соцкультбыта и учреждения с круглосуточным пребыванием людей.

«Поэтому мы форсировали подготовку к отопительному сезону, гидравлические испытания в основном выполнены, все работы капитального ремонта по линии теплоснабжающих организаций завершены. В ходе последних опрессовок теплосетей были выявлены порывы, после их устранения проведены повторные испытания. Думаю, на этой неделе завершим эту работу», – сообщил заместитель главы администрации города.

В настоящее время продолжается заполнение систем теплоснабжения. К подаче тепла готовы все объекты соцкультбыта, процент готовности многоквартирных домов составляет 92%, оставшиеся дома – на финальной стадии подготовки, сообщили в пресс-службе горадминистрации, пишет ИА «Пенза-Пресс».