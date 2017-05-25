В Пензе модернизируют систему «Электронная школа»

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25 мая 2017, 11:33Образование
В Пензе прошло совещание по вопросу модернизации региональной информационной системы «Электронная школа».
Сотрудники образовательных организаций обозначили основные сложности при работе с электронными журналами, среди которых - низкая скорость Интернета, сложный интерфейс, отсутствие сотрудника, который отвечает за данную работу, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Также были намечены перспективы развития информационных систем для образовательных организаций региона - интеграция с действующими федеральными информационными системами: ИС органов ЗАГС, ГИС ФРИ, ИС пенсионного фонда, ФРДО», - сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.
Программисты внесли ряд предложений по оптимизации существующих систем.
Участники совещания пришли к выводу, что необходимо модернизировать информационную систему «Электронная школа», начиная с 2017 года.
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