25 мая 2017, 11:33Образование В Пензе модернизируют систему «Электронная школа» В Пензе прошло совещание по вопросу модернизации региональной информационной системы «Электронная школа».

Сотрудники образовательных организаций обозначили основные сложности при работе с электронными журналами, среди которых - низкая скорость Интернета, сложный интерфейс, отсутствие сотрудника, который отвечает за данную работу, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Также были намечены перспективы развития информационных систем для образовательных организаций региона - интеграция с действующими федеральными информационными системами: ИС органов ЗАГС, ГИС ФРИ, ИС пенсионного фонда, ФРДО», - сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

Программисты внесли ряд предложений по оптимизации существующих систем.

Участники совещания пришли к выводу, что необходимо модернизировать информационную систему «Электронная школа», начиная с 2017 года.

Образование

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Источник фотографии: http://minobr.pnzreg.ru/news/2017/05/24/18593225