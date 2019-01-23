В Пензе минздрав прокомментировал «рейдерство» в поликлинике №2

Житель Пензы обратился в «Жалобную книгу» информационного агентства, чтобы получить разъяснения по переезду поликлиники №2, расположенной на ул. Володарского, в старые корпуса.

«В апреле 2017 года поликлиника № 2 переехала в свой новый, пятый, корпус, который много лет пустовал. Теперь поликлиника возвращается обратно в старые корпуса. На четырех этажах корпуса №5 будет только центр спортивной медицины.

Кто принял решение отнять у поликлиники корпус № 5? Это единственный приемлемый корпус. Все остальные - слишком старые и ветхие. Прямо рейдерство! Никаких оправданий у этого быть не может. Фактически у людей отняли их поликлинику! И делается все это молчком», - написал автор жалобы.

На обращение поступил ответ из министерства здравоохранения Пензенской области. В ведомстве подтвердили, что перевод поликлиники связан с размещением в новом корпусе областного врачебно-физкультурного диспансера. Это здание изначально планировалось именно под это учреждение здравоохранения, пишет ИА «Пенза-Пресс».