В Пензе минздрав помогает пожилым людям обустраивать быт

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18 октября 2019, 11:33Общество
Обучающий семинар на тему «Обустройство быта пожилого человека» провела главный внештатный гериатр Пензенской области Елена Гринчук в рамках еженедельных лекториев регионального минздрава.
Участниками встречи стали около 50 человек. Они получили практические навыки по оптимальной физической нагрузке в пожилом возрасте, попробовали блюда здоровой пищи и протестировали средства, позволяющие облегчить процесс передвижения: трость, ходунки и кресла-коляски.
«Даже если пожилой человек прикован к постели - это не повод отказываться от физических упражнений. Кроме активных, существуют статические и пассивные: их может помочь выполнять больному медицинский персонал или обученные ухаживающие родственники», - отметили в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области.
На лектории пожилым людям, не имеющим тяжелых хронических заболеваний, напомнили о необходимости делать упражнения, – ходьбу в умеренном темпе, бег трусцой на небольшие расстояния при отсутствии патологии позвоночника и суставов, плавание, медленное катание на велосипеде. Для освоения навыков лечебной физкультуры для участников провели практический тренинг под руководством врача.
Также обсуждался вопрос о питании пожилых людей: в нем должно быть достаточно кисломолочных продуктов, мяса и рыбы, яиц, хлеба, круп, продуктов с жирами разного происхождения, лучше с растительными, овощей и фруктов, а также сухофрукты, шиповник, лимон, свежие овощи. Всем желающим предлагали продегустировать блюда, приготовленные специально для участников встречи.
«В конце мероприятия все участники получили возможность записаться на плановый прием к областному специалисту для более углубленного медицинского обследования и составления индивидуальной программы реабилитации», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
Следующий лекторий состоится через неделю. Его проведет главный внештатный эндокринолог Пензенской области Екатерина Князькина. О месте проведения встречи будет сообщено дополнительно, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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