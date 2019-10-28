В Пензе милый пес, которого зверски избили, впервые вышел на прогулку

Маленький пес, который подвергся жестокому избиению палкой в Сердобске, снова начал общаться с людьми. Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о том, что малыш впервые вышел на прогулку.

Волонтеры написали об этом в своей группе соцсети «ВКонтакте». Они опубликовали фото и видео песика, который радостно бегал по дорожке.

«Киш впервые вышел на прогулку. Было страшно, но интересно. К нашим сотрудницам малыш уже привык и не боится с ними общаться. А вот улица и новые люди - вызывают чувство страха.

Собаки - уникальные существа. Вот представьте, что вас избил некто в десятки раз сильнее и больше. Каждый день увечья и физическая боль напоминают об этом событии, возвращает вас назад в тот страшный момент. Смогли бы вы отпустить и стереть данную трагедию? Смогли бы простить обидчика, лишившего вас зрения? Быстро бы вновь влились в обыденный поток дел? Думается, что навряд ли. Собака же намного великодушнее, она прощает, забывает и вновь дает нам шансы.

Так и Киш, пытается снова жить как обычная собака. Гулять, общаться, вкусно обедать и не вспоминать, что его бывшая хозяйка даже не нашла времени его навестить. Он просто живет дальше», - поделились работники фонда.

Они добавили, что один глаз у собаки придется удалить, а ко второму глазу постепенно начинает возвращаться зрение.

Ранее в пресс-службе регионального управления МВД сообщали, что полицейские ведут проверку по факту жестокого избиения собаки в Сердобске. Они установили личность гражданина, предположительно, избившего животное. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и проводят проверки.

Напомним, в России ужесточили наказание за жестокое обращение с животными. За это можно получить штраф — до 300 тысяч рублей либо сесть в колонию на срок до пяти лет, пишет ИА «Пенза-Пресс».